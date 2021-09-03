مدير “الخطوط السعودية”: 38 طائرة جديدة ستنضم للأسطول بحلول عام 2026

قال مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس إبراهيم العُمر، إن الشركة ستواصل دعم وتنمية أسطولها، حيث إنه من المتوقع تسلم 38 طائرة جديدة بحلول عام 2026.
وأوضح العمر، أن أولويات المؤسسة تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لقطاعي الطيران المدني والسياحة إلى جانب قطاعي الحج والعمرة، مبيناً أنها تقود حالياً عودة تدريجية للعمليات بشكل آمن في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة “كورونا”.
وأشار إلى أن المؤسسة سوف تعتمد وبشكل جوهري على التحول الرقمي في جميع عملياتها التشغيلية، ليس فقط من خلال تطوير وتحسين إجراءات العمل الحالية، بل عن طريق الابتكار والإبداع أيضا في توفير أفضل المنتجات الرقمية والخدمات والاتصال والبنية التحتية. وفق “أخبار 24”.