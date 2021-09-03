نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تركي آل الشيخ ينشر فيديو بتفاصيل مثيرة عما تحتويه المنطقة الثانية بـ”موسم الرياض 2″
03/09/2021   11:54 ص

تركي آل الشيخ ينشر فيديو بتفاصيل مثيرة عما تحتويه المنطقة الثانية بـ”موسم الرياض 2″

+ = -
573

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن تفاصيل مثيرة عن المنطقة الثانية من “موسم الرياض 2″، الذي سينطلق خلال العام الجاري.

وذكر “آل الشيخ” أن المنطقة الثانية بـ”موسم الرياض 2″ ستحمل اسم “Combat Field”، حيث سيعيش الزوار تجربة الحروب والقتال عبر العصور من السيوف والسهام إلى الدرونز.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” يتضمن تفاصيل التجارب والفعاليات الترفيهية التي ستحتويها المنطقة الثانية من الموسم. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن “موسم الرياض 2” سيقام في 14 منطقة على مساحة تصل لنحو 5 ملايين متر مربع، وسيضم أكثر من 7 آلاف فعالية، منها حفلات ومسرحيات عالمية وعربية.

تركي آل الشيخ ينشر فيديو بتفاصيل مثيرة عما تحتويه المنطقة الثانية بـ”موسم الرياض 2″

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172294.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.