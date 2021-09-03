تركي آل الشيخ ينشر فيديو بتفاصيل مثيرة عما تحتويه المنطقة الثانية بـ”موسم الرياض 2″

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن تفاصيل مثيرة عن المنطقة الثانية من “موسم الرياض 2″، الذي سينطلق خلال العام الجاري.
وذكر “آل الشيخ” أن المنطقة الثانية بـ”موسم الرياض 2″ ستحمل اسم “Combat Field”، حيث سيعيش الزوار تجربة الحروب والقتال عبر العصور من السيوف والسهام إلى الدرونز.
ونشر آل الشيخ مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” يتضمن تفاصيل التجارب والفعاليات الترفيهية التي ستحتويها المنطقة الثانية من الموسم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “موسم الرياض 2” سيقام في 14 منطقة على مساحة تصل لنحو 5 ملايين متر مربع، وسيضم أكثر من 7 آلاف فعالية، منها حفلات ومسرحيات عالمية وعربية.
بدعم وتخطيط سمو سيدي حفظه الله وبالتعاون مع جهات عدة مشكورة … المنطقة الثانية بموسم الرياض باسم Combat Field … حيث ستعيش تجربة الحروب والقتال عبر العصور من السيوف والسهام إلى الدرونز … 🇸🇦❤️💪🏻🔥 عشان تتخيل أكثر #موسم_الرياض pic.twitter.com/Er3DpSbffM
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 2, 2021