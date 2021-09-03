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أخبار المناطق > ضبط شخصين نشرا فيديو يظهرهما وهما يتباهيان بتصوير “وعل” بعد قيامهما بذبحه بالمدينة المنورة
03/09/2021   10:18 م

ضبط شخصين نشرا فيديو يظهرهما وهما يتباهيان بتصوير “وعل” بعد قيامهما بذبحه بالمدينة المنورة

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تمكّنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم (الجمعة)، من تحديد هوية وضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يتباهيان بتصوير كائن فطري “وعل” بعد قيامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقةـ المقدم حسين القحطاني، بأن المخالفيْن مواطنان في العقد الرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية لدائرة النيابة العامة.

وأضاف أن عقوبة صيد الوعل هي غرامة تبلغ 60 ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

ضبط شخصين نشرا فيديو يظهرهما وهما يتباهيان بتصوير “وعل” بعد قيامهما بذبحه بالمدينة المنورة

أخبار المناطق
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