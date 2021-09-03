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03/09/2021   10:18 م

بداية من نوفمبر.. “واتساب” يودع هذه الهواتف نهائيًا

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يستعد تطبيق التراسل الفوري “واتساب” لإيقاف خدماته على مجموعة من الهواتف الذكية القديمة خلال شهرين.

وأوضح تقرير من صحيفة “ذا صن” البريطانية، أنه اعتبارًا من نوفمبر القادم ستصبح الهواتف التي تعمل بالإصدار “4.0.4” من نظام التشغيل أندرويد وما قبله، غير متوافقة مع متطلبات تشغيل “واتساب”، كما ستتوقف خدماته على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 9 وما سبقه من هواتف أيفون الشهيرة.

وشملت القائمة إصدارات من سامسونج مثل جالاكسي إس ميني وتريند 2 وتريند لايت وكور وإيس 2، وإصدارات من هواتف LG، مثل “أوبتيمس F7″ و”F5″ و”L3 II دوال” وF7 II وF5 II، بالإضافة إلى بعض هواتف أيفون مثل SE و6 S و6 S بلس. وفق “أخبار 24”.

بداية من نوفمبر.. “واتساب” يودع هذه الهواتف نهائيًا

مال وأعمال
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