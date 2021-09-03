الداخلية: إضافة 3 مخالفات ضمن البروتوكولات الخاصة بالمنشآت وتعديل عقوبة الإغلاق للمخالفة منها

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، عن إضافة 3 مخالفات جديدة ضمن البروتوكولات الوقائية لفيروس كورونا الخاصة بالمنشآت، وتعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة.
وأوضحت أن الإضافة جاءت إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 29 رمضان 1442هـ بشأن تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن المخالفات المضافة تتمثل في الآتي:
1 – مخالفة السماح بدخول غير المحصنين.
2 – مخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 100 شخص.
3 – مخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.
وأكدت أنه تقرر تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، بحيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز 3 أشهر.
وشددت على أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
وفق “أخبار 24”.