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أخبار محلية > طب وتداوي > منها تقلص الجهاز التناسلي وظهور الشعر لدى الإناث.. مختص يكشف أضرار الاستخدام الطويل للهرمونات لدى الرياضيين
03/09/2021   10:18 م

منها تقلص الجهاز التناسلي وظهور الشعر لدى الإناث.. مختص يكشف أضرار الاستخدام الطويل للهرمونات لدى الرياضيين

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استعرض أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، الدكتور محمد الأحمدي، عددًا من الآثار السلبية للاستخدام الطويل للهرمونات للرياضيين.

وذكر، خلال لقائه في برنامج “من السعودية” على قناة السعودية، أن بعض الرياضيين يستخدمون الهرمونات بدون إشراف طبي، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية مختلفة، تصل إلى تقلص الجهاز التناسلي وزيادة حجم الصدر.

وأوضح أن الاستخدامات الطويلة للهرمونات تحمل في طياتها أضرارًا كبيرة على صحة المستخدمين، حيث يتسبب تناول الإناث لهرمون الذكورة “التستوستيرون” في تغير واضح لبعض الصفات الوراثية، بما في ذلك اضطراب الدورة الشهرية والإصابة بالصلع وظهور الشعر في الوجه. وفق “أخبار 24”.

وأشار، خلال حديثه إلى حجم انتشار استخدام الهرمونات بين الرياضيين، حيث أوضح الأحمدي أن 8% من الرياضيين بالمراكز الرياضية في الرياض يستخدمون الهرمونات، حسب دراسة أُجريت مؤخرًا على 457 مشتركاً.

منها تقلص الجهاز التناسلي وظهور الشعر لدى الإناث.. مختص يكشف أضرار الاستخدام الطويل للهرمونات لدى الرياضيين

أخبار محلية, طب وتداوي
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