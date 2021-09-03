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أخبار محلية > بالصور.. صحاري شمال وادي الدواسر تكتسي بالأخضر بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة
03/09/2021   10:17 م

بالصور.. صحاري شمال وادي الدواسر تكتسي بالأخضر بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة

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اكتست صحاري وسهول شمال مُحافظة وادي الدواسر اللون الأخضر، بأعشاب وشجيرات مورقة، وأزهار ورياحين فواحة بأشكال مختلفة، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة في يوليو الماضي.

وتحولت صحاري شمال وادي الدواسر من صحراء قاحلة إلى حدائق غناء، لترسم لوحة ومنظرا خلابا، يأسر بجماله القلوب، ويبعث في حضرته الأمل، ويجدد الطاقات لمن يزوره أو يعيش فيه، الأمر الذي جعل كثيرا من الأسر والأصدقاء يتجهون لها في إجازة نهاية الأسبوع ليقضوا أجمل الأوقات في أحضان الطبيعة بعيداً عن المدينة وصخبها.

كما جعل هواة التصوير مع بواكير الصباح يبحثون عن اللقطات المميزة، وبدأ مربو الثروة الحيوانية في التوجه لها حيث الغذاء الذي يبحثون عنه من النصي والزهر والشرشر والشتيل لمواشيهم المختلفة.

صحاري شمال وادي الدواسر

صحاري شمال وادي الدواسر

صحاري شمال وادي الدواسر

صحاري شمال وادي الدواسر

صحاري شمال وادي الدواسر

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. صحاري شمال وادي الدواسر تكتسي بالأخضر بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة

أخبار محلية
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