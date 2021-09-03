“صندوق الاستثمارات العامة” و”لوسيد” يطلقان برنامجاً لتدريب المواطنين في مجالات الهندسة بأمريكا

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع شركة “لوسيد موتورز”، برنامج صندوق الاستثمارات العامة ولوسيد للتدريب، وذلك لإتاحة فرصة استثنائية للعقول والمواهب السعودية الطموحة في مجالات الهندسة وتطوراتها العالمية.
وأوضح الصندوق أن البرنامج جرى تصميمه على مستوى عالمي لتقديم فرص تعليمية كبيرة في القطاعات الجديدة، وتطوير المواهب السعودية، وتوفير فرص تعليمية في مجال الاستثمار، وفي عديد من القطاعات الجديدة والواعدة.
وأبان أن بداية البرنامج ستكون في يناير 2022، بالمقر الرئيسي لشركة لوسيد في كاليفورنيا (وادي السيليكون) ومصنع لوسيد في ولاية أريزونا، وسيستمر البرنامج لمدة 6 أشهر، لافتاً إلى أنه يمكن للمتدربين تطوير العديد من المهارات، إضافة إلى تعلم مهارات في تخصصات تقنية أخرى من أعضاء فريق لوسيد. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن البرنامج يقدم فرصة العمل مع أفضل وأكفأ العقول في المجال ويوفر بيئة تحتضن الراغبين في إحداث تأثير إيجابي كبير لمستقبل مستدام، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال الرابط.
وأشار إلى أن البرنامج كان قد حقق نجاحات كبيرة في دورته الأولى عام 2019، وشمل 15 متدرباً حصل 7 منهم على عروض وظيفية بدوام كامل لدى لوسيد عند نهاية التدريب.