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أخبار محلية > بحضور أمير عسير.. إنهاء خلاف استمر لمدة 36 عاما بين أفراد أسرة واحدة
03/09/2021   10:17 م

بحضور أمير عسير.. إنهاء خلاف استمر لمدة 36 عاما بين أفراد أسرة واحدة

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شهد أمير منطقـة عسير، الأمير تركي بـن طـلال، مراسـم توقيع وثائق الصلح في قضيتين؛ إحداهما استمرت لمدة 36 عاما، والأخرى امتدت لقرابة 26 عاما.

وجاءت مراسم التوقيع بعد نجاح لجنة إصلاح ذات البين في حل الخلاف الذي استمر لمدة 36 عاما بين أفراد أسرة واحدة، حيث يعد هذا الخلاف هو ثاني أطول قضية علـى تقسيم إرث منظورة في محاكم المنطقـة.

كما نجحت اللجنة في إنهاء القضية الثانية، وهي تتمثل في خلاف قبلي على منصب مشيخة في إحدى القبائل استمر لقرابة 26 عاما.

وأكد أمير المنطقة أن القيادة الحكيمة وفرت جميع الممكنات التي تعزز الوئام المجتمعي، داعياً المجتمـع للمضي نحو نبذ الخلافات وحلها بالطرق التي تضمن الحقوق للجميع، مبيناً أن الدلائل أثبتت أن أهالي عسير قادرون على ذلك، مضيفاً: “سأعمل معكم ليل نهار لكي نزيل العثرات أمام القلوب وكذلك الدروب، وأن ذلك يتحقق بوجود مجتمع مترابط بقيمه الثرية لنسير بثبات نحو مستقبل زاهر”. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الحفل شهد تكريم 6 من منسوبي الدفـاع المدني عقـب منحهم نـوط الإنقاذ من وزارة الداخليـة نظير إنقاذهم ثلاثـة أبناء لمواطن توفي هو وزوجته إثر انجراف سيارتهم بسـبب السيول في أحد الأودية شمال مدينة أبها.

بحضور أمير عسير.. إنهاء خلاف استمر لمدة 36 عاما بين أفراد أسرة واحدة

أخبار محلية
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