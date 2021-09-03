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اخبار رياضية > تفاصيل جديدة في مخالصة النصر وبيتروس
03/09/2021   10:23 م

تفاصيل جديدة في مخالصة النصر وبيتروس

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كشفت مصادر، اليوم (الجمعة) عن تفاصيل جديدة في المخالصة التي تمت بين نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر ومحترفه السابق البرازيلي بيتروس.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الميدان الرياضي” إن مخالصة بيتروس ماتيوس، تمت وفق شروط وضعها اللاعب لكي يتسنى للنادي تسجيل مواطنه أنسيلمو دي مورايس قادما من نادي الوحدة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت المصادر أن بيتروس اشترط أن تكون قيمة مخالصته عرضًا من أي ناد خليجي أو في بلاده البرازيل بقيمة 6 ملايين دولار، وفي حالة وصول عرض أقل من المبلغ تتكفل إدارة النصر بدفع الفرق.

تفاصيل جديدة في مخالصة النصر وبيتروس

اخبار رياضية
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