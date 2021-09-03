رسميًا..”الانضباط” ترفض احتجاج “الأهلي” بخصوص مباراة “ضمك”

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، رفض الاحتجاج الذي تقدم به النادي الأهلي بعد مباراته أمام نظيره ضمك في الدوري.
وأشارت لجنة الانضباط، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الجمعة)، إلى أن الأهلي تقدم باحتجاج عقب مباراته أمام ضمك متعلقاً بوقوع خطأ فني صادر من حكم المباراة، مُطالبًا بقبوله شكلاً وإحالته إلى الجهة المنظمة بناء على المادة (132) فقرة (8) من لائحة الانضباط والأخلاق.
ونوهت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أنها خاطبت لجنة الحكام للإفادة، وردت إفادة لجنة الحكام مرفقًا بها نسخة من تقرير مقيّم الحكام الذي لم يرد فيه ما يفيد بوجود خطأ فني صدر من حكم المباراة. وفق “أخبار 24”.
وأتمت لجنة الانضباط والأخلاق بيانها بلفت الانتباه إلى أن الإفادة تضمنت من قبل لجنة الحكام التأكيد على عدم وجود خطأ فني وقع فيه حكم المباراة وعدم وجود سوء تطبيق لقانون كرة القدم، وزودت لجنة الحكام لجنة الانضباط والأخلاق نسخة من مخاطبتها مع المدير الفني للمجلس الدولي لكرة القدم IFAB والذي أكد عدم وجود خطأ فني وقع فيه الحكم.