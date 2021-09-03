مران الفتح.. “العنزي” يشارك.. وغياب الخماسي الدولي

استأنف فريق الفتح تدريباته مساء اليوم (الجمعة) على ملعب ناديه الرديف بعد الإجازة التي منحها المدير الفني يانييك فيريرا للاعبين لمدة خمسة أيام تزامنًا مع أيام الفيفا، والتي توقفت من خلالها مسابقة الدوري قرابة أسبوعين.
وانطلقت التدريبات التي جاءت وسط حضور إداري لافت تقدمه رئيس مجلس إدارة النادي سعد العفالق، بتمارين الإحماء حيث تم تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، أجرت كل مجموعة تدريبات مختلفة، بعدها ركز المدير الفني على الجوانب التكتيكية من خلال تدريبات على مساحة نصف الملعب ركز فيها على التمرير السليم وتنويع اللعب إلى جانب التسديد المباشر على المرمى، قبل أن يختم التدريبات بمناورة طبق خلالها العديد من الجمل الفنية المختلفة.
وشهدت التدريبات مشاركة الحارس وليد العنزي المعار من نادي النصر لمدة موسم واحد، فيما لم يشارك الخماسي الدولي فراس البريكان ونواف بوشل والبيروفي كريستيان كويفا والثنائي المغربي مروان سعدان ومراد باتنا؛ حيث انضم البريكان وبوشل للمنتخب الأولمبي الوطني، فيما يشارك الثلاثي البيروفي كريستيان كويفا والثنائي المغربي مروان سعدان ومراد باتنا مع منتخبي بلديهم. وفق “أخبار 24”.