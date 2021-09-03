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اخبار رياضية > بالفيديو.. عبدالرزاق حمدالله: سعيد بالتواجد في النصر.. ومن الممكن العودة لمنتخب المغرب
03/09/2021   10:23 م

بالفيديو.. عبدالرزاق حمدالله: سعيد بالتواجد في النصر.. ومن الممكن العودة لمنتخب المغرب

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أبدى المحترف المغربي في صفوف نادي النصر، عبدالرزاق حمدلله، سعادته بالتواجد بفريقه.

وأضاف حمدالله، خلال مقطع فيديو نشرته حسابات ناديه، اليوم (الأهلي): “سعيد بأنني متواجد في نادي النصر بقيادة الأمير الله يطول في عمره وقيادة رئيسنا، لم أشعر أنني ألعب الكرة مثلما شعرت أمام جماهير النصر”.

وأتم لاعب النصر تصريحاته بالتنويه إلى أنه من المكن أن يعود مرة أخرى للمنتخب المغربي ويمثله.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عبدالرزاق حمدالله: سعيد بالتواجد في النصر.. ومن الممكن العودة لمنتخب المغرب

اخبار رياضية
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