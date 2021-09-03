بالفيديو.. عبدالرزاق حمدالله: سعيد بالتواجد في النصر.. ومن الممكن العودة لمنتخب المغرب

أبدى المحترف المغربي في صفوف نادي النصر، عبدالرزاق حمدلله، سعادته بالتواجد بفريقه.
وأضاف حمدالله، خلال مقطع فيديو نشرته حسابات ناديه، اليوم (الأهلي): “سعيد بأنني متواجد في نادي النصر بقيادة الأمير الله يطول في عمره وقيادة رئيسنا، لم أشعر أنني ألعب الكرة مثلما شعرت أمام جماهير النصر”.
وأتم لاعب النصر تصريحاته بالتنويه إلى أنه من المكن أن يعود مرة أخرى للمنتخب المغربي ويمثله.
الليلـة ⏳
الهــداف التاريخي عبدالرزاق حمدالله 🤩
في لقاءٍ مطــول 📺
يجيـب فيه على أسئلة جماهير #العالمي 💛@Hamedallah_9 #ضيف_حساب_النصر
عبر قناة #النصر الرسمية على يوتيوبhttps://t.co/5qxO0lFDu6 pic.twitter.com/jWwc9SIeMZ
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 3, 2021
وفق “أخبار 24”.