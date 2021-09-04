بالفيديو.. شاب سعودي يمتهن غسيل السيارات ويحقق 3500 ريال أرباحاً شهرية.. وهذه قصته

روى شاب سعودي، قصة عمله في مهنة غسيل السيارات بالمنزل وتحقيق مكاسب مالية تصل إلى نحو 3500 ريال شهرياً.
وقال الشاب نواف الشميمري، إن غالبية زبائنه من الأقارب والأصدقاء، مشيراً إلى أن دخله اليومي يصل لنحو 250 ريالاً حسب نوع السيارة وحالتها.
وأضاف الشميمري في لقاء مع برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أنه ينقطع عن العمل في بعض الأحيان بسبب انشغاله بالدراسة، موضحاً أن الدخل الشهري يتراوح بين 2500 إلى 3500 ريال. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن مغاسل السيارات تُحقق أرباحاً جيدة تصل إلى 800 ريال يومياً ونحو 30 ألف ريال شهرياً.
فيديو | “نواف” شاب سعودي يقوم بغسيل السيارات في منزله .. والشميمري لـ #برنامج_120: مغاسل السيارات تصل أرباحها لـ30 ألف ريال شهريا#الإخبارية pic.twitter.com/49Twqp5o9d
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 3, 2021