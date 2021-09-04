نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. شاب سعودي يمتهن غسيل السيارات ويحقق 3500 ريال أرباحاً شهرية.. وهذه قصته
04/09/2021   8:25 ص

بالفيديو.. شاب سعودي يمتهن غسيل السيارات ويحقق 3500 ريال أرباحاً شهرية.. وهذه قصته

+ = -
1184

روى شاب سعودي، قصة عمله في مهنة غسيل السيارات بالمنزل وتحقيق مكاسب مالية تصل إلى نحو 3500 ريال شهرياً.  

وقال الشاب نواف الشميمري، إن غالبية زبائنه من الأقارب والأصدقاء، مشيراً إلى أن دخله اليومي يصل لنحو 250 ريالاً حسب نوع السيارة وحالتها.  

وأضاف الشميمري في لقاء مع برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أنه ينقطع عن العمل في بعض الأحيان بسبب انشغاله بالدراسة، موضحاً أن الدخل الشهري يتراوح بين 2500 إلى 3500 ريال.  وفق “أخبار 24”.

 ولفت إلى أن مغاسل السيارات تُحقق أرباحاً جيدة تصل إلى 800 ريال يومياً ونحو 30 ألف ريال شهرياً. 

 

بالفيديو.. شاب سعودي يمتهن غسيل السيارات ويحقق 3500 ريال أرباحاً شهرية.. وهذه قصته

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172380.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.