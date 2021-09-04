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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري طب الأسرة يصحح معلومات خاطئة عن أضرار المسكنات
04/09/2021   8:24 ص

بالفيديو.. استشاري طب الأسرة يصحح معلومات خاطئة عن أضرار المسكنات

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صحح استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، الدكتور عواد الذايدي، بعض المعلومات الخاطئة عن تناول المسكنات. 

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن بعض الأطباء يحذرون من أن استخدام المسكنات يسبب الإصابة الحتمية بالفشل الكلوي، مؤكداً أنه قد يتسبب في الإصابة بالمرض كأثر جانبي، وهو ما يحدث بنسب قليلة للغاية. 

وأكد أن استخدام المسكنات لا يسبب ضرراً للأشخاص الذين لا يعانون مشكلات في الكلى أو السيولة، إلا أنها قد تسبب ذلك لمن يعانون من أمراض الكلى أو الذين يأخذون جرعات زائدة من المسكنات.  وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. استشاري طب الأسرة يصحح معلومات خاطئة عن أضرار المسكنات

أخبار محلية
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