ما هو الوسواس القهري وما أعراضه؟ وما طرق علاجه؟

تحدث الاستشاري النفسي جمال فرويز، عن مرض الوسواس القهري وأعراضه، وما الطرق الصحيحة لعلاجه.
وقال فرويز وفقاً لـ”سكاي نيوز”، إن الوسواس القهري عبارة عن مرض نفسي عصابي له خمسة أنواع منها الوسواس الفكري، والحركي، والتوهم المرضي، والمخاوف، الومضي، وقد يجمع المصاب بين نوعين أو أكثر، ويحدث نتيجة خلل في نسبة النواقل العصبية بالمخ.
وأشار إلى أن الوسواس الفكري عبارة عن فكرة أو عدة أفكار تسيطر على عقل المريض، ولا يستطيع التفكير في أي شيء آخر، ليغيب عنه التركيز طيلة الوقت، بينما المصاب بالوسواس القهري أو الحركي، يقوم بعدد من السلوكيات رغماً عنه وفي حالة عدم قيامه بها تظهر عليه علامات القلق، عند سؤاله عن السبب لا يستطيع الإجابة.
وأضاف أن وسواس التوهم المرضي، يظهر عند استماع الشخص أعراض مرض معين فيشعر بأنه مصاب به، ولديه شكوك دائمة أنه مصاب بأمراض خطيرة، مبيناً أن المصاب بوسواس المخاوف يكون لديه أشياء غير منطقية، مثل شعوره بالخوف الشديد إذا وقف أمام صورة لأسد.
ولفت إلى أن الوسواس الومضي عبارة عن فكرة معينة تكون في الغالب مؤذية تسيطر على عقل المصاب بشكل لحظي، مثل أن يشعر الشخص برغبة شديدة في ضـرب شخص ما دون سبب، وعند مقاومته يشعر بضيق في التنفس وزغللة في العين وقد يموت في حالة عدم تنفيذ هذه الفكرة.
وأشار إلى أن العلاج من هذا المرض يكون دوائياً بنسبة كبيرة، وسلوكياً أيضاً؛ من أجل طرد الأفكار الوسواسية من عقل المريض، داعياً إلى ضرورة زيارة الطبيب عند شعور الشخص بأنه يقوم بأفعال رغماً عنه.