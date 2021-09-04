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أخبار محلية > بالفيديو.. عضوة بـ”حقوق الإنسان” توضح عقوبات المعلمين والطلاب الممارسين للعنف بالمدارس
04/09/2021   8:24 ص

بالفيديو.. عضوة بـ”حقوق الإنسان” توضح عقوبات المعلمين والطلاب الممارسين للعنف بالمدارس

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كشفت العضوة بمجلس هيئة حقوق الإنسان، سارة العبدالكريم، العقوبات التي قد تطال المعلمين أو الطلاب الذين يلجأون للعنف في المدارس. 

وقالت، خلال لقائها في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن الضـرب يُعد من مظاهر العنف الجسدي في المدارس، في حين تندرج الإساءة إليهم باللفظ تحت مظاهر العنف اللفظي، مؤكدة أن وزارة التعليم تمنع ذلك بشكل تام. 

وأشارت إلى أن هناك لائحة تأديب لدى وزارة التعليم للتعامل مع الطلاب الذين يتعدون على زملائهم أو المعلمين، مؤكدة أن أقصى عقوبة فيها قد تصل للنقل من مدرسة إلى أخرى.  وفق “أخبار 24”.

وذكرت أنه لابد من إعادة تأهيل المعلمين الذين يستخدمون أساليب العنف في التعامل مع الطلاب، وفي حال تكرار ذلك فإن هذا يعني أن المعلم لا يصلح لمهنة التعليم. 

 

بالفيديو.. عضوة بـ”حقوق الإنسان” توضح عقوبات المعلمين والطلاب الممارسين للعنف بالمدارس

أخبار محلية
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