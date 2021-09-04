بالفيديو.. عضوة بـ”حقوق الإنسان” توضح عقوبات المعلمين والطلاب الممارسين للعنف بالمدارس

كشفت العضوة بمجلس هيئة حقوق الإنسان، سارة العبدالكريم، العقوبات التي قد تطال المعلمين أو الطلاب الذين يلجأون للعنف في المدارس.
وقالت، خلال لقائها في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن الضـرب يُعد من مظاهر العنف الجسدي في المدارس، في حين تندرج الإساءة إليهم باللفظ تحت مظاهر العنف اللفظي، مؤكدة أن وزارة التعليم تمنع ذلك بشكل تام.
وأشارت إلى أن هناك لائحة تأديب لدى وزارة التعليم للتعامل مع الطلاب الذين يتعدون على زملائهم أو المعلمين، مؤكدة أن أقصى عقوبة فيها قد تصل للنقل من مدرسة إلى أخرى. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أنه لابد من إعادة تأهيل المعلمين الذين يستخدمون أساليب العنف في التعامل مع الطلاب، وفي حال تكرار ذلك فإن هذا يعني أن المعلم لا يصلح لمهنة التعليم.
فيديو | عضو #حقوق_الإنسان د. سارة العبدالكريم: ممارسة العنف من قبل المعلمين على الطلاب عقوبته النقل وإعادة التأهيل .. والرجال أكثر عنفا من النساء#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/GpCAexbyEh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 3, 2021