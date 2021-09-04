توكلنا يتيح استعراض جميع بيانات سجل السفر الدولي.. الرحلات والتواريخ والمنافذ

أوضح تطبيق “توكلنا” اليوم (الجمعة)، طريقة استعراض جميع بيانات سجل السفر الدولي عبر لوحة البيانات في التطبيق.
وبيّن التطبيق أنه يمكن استعراض تلك البيانات عبر 3 خطوات بعد الدخول على الحساب الخاص بالمستخدم، وأولها التوجّه إلى لوحة البيانات ثم الضغط على أيقونة سجل السفر.
فيما تأتي الخطوة الثانية حيث يمكن للمستخدم الاطلاع على الرحلات مع إمكانية استعراض بيانات الرحلات، فيما تظهر بيانات كل رحلة في الخطوة الثالثة.
وتتضمّن بيانات الرحلة؛ تاريخ ووقت ومنفذ الدخول، وجهة الوصول ومنفذ المعاينة، فيما شدّد “توكلنا” على ضرورة التأكّد من تحديث التطبيق.
وفق “أخبار 24”.