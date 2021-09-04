بعد 11 سنة معاً.. كوبرا تنهي حياة مدربها السوداني بلدغة سامة بعسير

لقي شاب سوداني في العقد الثالث من العمر من سكان منطقة عسير، فجر اليوم (الجمعة)، مصرعه في غرفته الخاصة إثر تعرّضه للدغة سامة من أفعى من نوع “كوبرا”.
وتعرّض الشاب للدغة، وفقاً لـ”سبق”، عقب عودته إلى غرفته بعد انتهاء فترة عمله وعروضه أمام الجمهور في حدائق المنطقة، حيث قام بعرض مباشر مع الأفعى أمام متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وغدرت الأفعى السامة بالشاب ولدغته، بعد 11 عاماً قضياها سوياً يجمعهما الشغف والسعي لكسب الرزق، وبالرغم من استغاثته بزملاء سكنه فإنه فارق الحياة في مستشفى عسير العام بعد انتشار السم في جسده.