مختص: هذه أسباب الإقبال الكبير على الشقق السكنية.. لكن هناك أمر مقلق

استعرض المختص بالشؤون العقارية خالد المبيض، اليوم الجمعة، أسباب الإقبال الكبير على شراء الشقق السكنية خلال الفترة الماضية، مقارنة بشراء الفلل.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن بناء الشقق السكنية قد شهد طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، وذلك نتيجة للإقبال الكبير من الشباب على شراء الشقق السكنية.
وأرجع سبب ذلك إلى مستوى الدخل، حيث لا تسمح دخول هذه الفئات الشابة بشراء الفلل، ما أسهم في إقبالهم على شراء الشقق السكنية، كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي أدى إلى ارتفاع أسعار الفلل، فأصبحت خارج إمكانات محدودي الدخل وفئة الشباب. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بأسعار الشقق السكنية، قال المبيض إنه حتى الآن لا تزال أسعارها معقولة، إلا أنه أعرب عن مخاوفه بشأن استمرار الزيادة في الطلب على الشقق السكنية بفضل برامج التمويل المختلفة، دون أن يصاحب ذلك زيادة في المعروض من قبل المطورين العقاريين.
فيديو | ارتفاع الطلب على الشقق السكنية مقارنة بالفلل.. ورئيس شركة عقارية لـ #برنامج_120: اتجاه الشباب لشراء الشقق السكنية بسبب دخلهم#الإخبارية pic.twitter.com/zriGCmaj3A
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 3, 2021