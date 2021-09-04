أوضح أخصائي أمراض المناعة الدكتور نيقولاي كريوتشكوف، المدة الفعلية لارتداء الكمامة القابلة لإعادة الاستخدام ومدة عمر الكمامات غير القابلة لإعادة الاستخدام.
وقال الطبيب الروسي خلال حديثه لـ”سبوتنيك” كريوتشكوف إن أغلب الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من أنسجة ومواد لا تمنع الفيروسات والبكتيريا من إصابة الشخص لذلك لا يُنصح بارتدائها في اليوم أكثر من 4 ساعات، مبيناً أنها ليست منتجات طبية وغير موحدة المعايير.
وأضاف أن فترة استخدام الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام تعتمد على المادة المصنوعة منها، ناصحاً الجميع بضرورة غسلها في اليوم الذي استخدمت فيه لتجنب خطر انتقال الفيروسات. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الكمامة الطبية التي تستخدم لمرة واحدة تعتبر وسيلة حماية أكثر فاعلية من الكمامة القابلة لإعادة الاستخدام، مبيناً أن عمر الكمامة غير القابلة لإعادة الاستخدام يتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات.