“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار وسيول في مناطق مكة وجازان وعسير

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بعضها متقدم بهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة اليوم (السبت) على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان.
وأوضح النظام، أن العاصمة المقدسة والجموم والكامل ستشهد أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (09:00) مساءً.
ولفت إلى أن أجزاء من منطقة مكة المكرمة وتحديداً أضم والطائف والعرضيات وميسان ستكون على موعد مع أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول حتى الساعة (08:00) مساءً. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الحالة ستشهدها أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وظهران الجنوب في منطقة عسير، وكذلك أجزاء من منطقة جازان، مشيراً إلى أن رياحاً نشطة وسحباً رعدية ستؤثران على أجواء أجزاء من منطقة المدينة المنورة.