قناتا “العربية” و”الحدث” تنقلان مقارهما من دبي إلى الرياض بدءاً من الشهر الجاري

كشفت مصادر، عن أن قناتي العربية والحدث، ستبدآن في نقل مكاتبهما وموظفيهما تدريجياً من دبي بالإمارات إلى العاصمة الرياض خلال الشهر الجاري.
وذكرت المصادر، أن القناتين أبلغتا موظفيهما والصحفيين والمذيعين بالانتقال على مراحل، لافتة إلى أنه سيتم بحلول شهر يناير من العام المقبل 2022 بث 12 ساعة إخبارية من الرياض، في حين سيستغرق استكمال عمليات النقل بشكل كامل إلى الرياض نحو عامَيْن، وذلك بعد اكتمال تجهيز المرافق.
وكان الكاتب الصحفي عبدالرحمن الراشد، أحد مؤسسي قناة العربية، قد أكد في وقت سابق، أن القناة تخطط للانتقال إلى مدينة الرياض؛ وذلك بعد التطوير الاجتماعي والثقافي الذي تشهده المملكة، والذي سيتيح للعاملين غير السعوديين حرية في الحياة والتنقل والمعيشة، إضافةً إلى إصلاحات سوق وقوانين العمل التي تسهل للقناة استقدام موظفين من الخارج. وفق “أخبار 24”.