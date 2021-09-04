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اخبار رياضية > أندية المملكة تضمن ثبات مقاعدها في دوري أبطال آسيا 2023
04/09/2021   3:51 م

أندية المملكة تضمن ثبات مقاعدها في دوري أبطال آسيا 2023

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ضمنت الأندية السعودية رسميًا ثبات مقاعدها في دوري أبطال آسيا في النسخة بعد القادمة 2023، والتي تتمثل في 3 مقاعد مباشرة في مرحلة المجموعات ومقعد في مرحلة الملحق وهو الحد الأعلى المسموح به لأي دولة.

وجاء ضمان الأندية السعودية لهذه المقاعد بعد اعتلاء المملكة صدارة ترتيب التصنيف لمنطقة غرب آسيا برصيد 93.5 نقطة والثالث على مستوى القارة، طبقًا للنسخة المحدثة من تصنيف مسابقات الأندية الذي أصدره الاتحاد الآسيوي الأيام الماضية.

وجاء ارتقاء المملكة في التصنيف بفضل نتائج الأندية السعودية خلال النسخ الثلاث الماضية بالإضافة إلى النسخة الحالية التي تأهل خلالها فريقا النصر والهلال إلى الدور ثمن النهائي، في تطلع كبير لتواجد أحدهما في نهائي البطولة الذي تستضيفه الرياض في 23 نوفمبر المقبل.

وأكد رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، أن الحفاظ على الحصة الأعلى للأندية في دوري أبطال آسيا يأتي ثمرة للدعم السخي المقدم من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال المواسم السابقة. وفق “أخبار 24”.

وأعرب المسحل عن خالص تمنياته لممثلي الوطن في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا التي تتشرف المملكة باحتضان أدوارها الإقصائية بدءًا من ربع النهائي، فضلًا عن المباراة النهائية التي يتمنى أن تشهد تتويجًا سعوديًا.

أندية المملكة تضمن ثبات مقاعدها في دوري أبطال آسيا 2023

اخبار رياضية
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