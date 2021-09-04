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أخبار المناطق > بعد تداول مقطع حول الواقعة.. القبض على مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة بالمدينة المنورة
04/09/2021   3:51 م

بعد تداول مقطع حول الواقعة.. القبض على مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة بالمدينة المنورة

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ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحرش شخص بالنساء في أحد المرافق العامة، بألفاظ وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

بعد تداول مقطع حول الواقعة.. القبض على مواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة بالمدينة المنورة

أخبار المناطق
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