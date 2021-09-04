“سكني” يطلق خدمة “السوق العقاري” لبيع وشراء الوحدات السكنية

أطلق برنامج سكني، خدمة “السوق العقاري” والتي تمكن الملّاك والمطورين والوسطاء العقاريين من إضافة وحداتهم الجاهزة وتحت الإنشاء في مختلف مدن ومحافظات المملكة عبر موقع وتطبيق “سكني”.
وأوضح البرنامج أن خدمة “السوق العقاري” تهدف لإتاحة الخيارات السكنية المتنوعة وتحسين تجربة الأسر السعودية لتملك المسكن الملائم وفق حاجاتهم ورغباتهم وفق إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة، وبمواصفات وجودة عالية.
ويُقدم تطبيق وموقع سكني عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية ومعرفة مزاياها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، إلى جانب “التمويل الإلكتروني، و”المقاول المعتمد”، و”الخرائط التفاعلية”، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية. وفق “أخبار 24”.
ويستعرض “سكني” من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني أكثر من 146 ألف وحدة سكنية ضمن 106 مشروعاً سكنياً يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة ما بين (شقق، فلل، تاون هاوس)، وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال، وكذلك أراضي سكنية في 223 مخططًا توفر أكثر من 180 ألف أرض، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق “سكني” أو مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة.