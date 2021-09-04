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أخبار محلية > ‏”الزكاة” توضح آلية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على ‏الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة ‏للمواطنين
04/09/2021   3:51 م

‏”الزكاة” توضح آلية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على ‏الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة ‏للمواطنين

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قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الدولة تتحمل ضريبة ‏القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة ‏للمواطنين، والتي تشمل، المصروفات الدراسية بما في ذلك ‏قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها من قبل المدارس الأهلية ‏والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم‎.‎

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تطبيقًا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة ‏القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي ‏الخاص. ‎

وأبانت أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر ‏الملكي تشمل أيضًا الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات ‏الأهلية (للبكالوريوس) التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، ‏بالإضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها ‏المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.‏

وأشارت إلى أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة المتفق عليها ‏بين الجهات المعنية تتم بعد التحقق من أن المستفيد هو ‏المواطن المشمول في الأمر الملكي وأن يتم إدراج بيانات ‏المواطن بالفاتورة الضريبية.‏

الزكاة والضريبة

وفق “أخبار 24”.

‏”الزكاة” توضح آلية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على ‏الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة ‏للمواطنين

أخبار محلية
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