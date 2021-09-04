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اخبار رياضية > الاتحاد الآسيوي يصدم “النصر”
04/09/2021   3:51 م

الاتحاد الآسيوي يصدم “النصر”

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أفادت مصادر بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد خاطب نادي النصر رسميًا يُبلغه بعدم السماح بحضور الجماهير في مباراته بدور 16 من دوري أبطال آسيا أمام نظيره تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر الجاري.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “اليوم”، إلى أن مجلس إدارة النصر يُكثف خلال الفترة الجارية من اتصالاته للسماح بحضور ما يصل إلى 10 آلاف مشجع للنصر في هذه المباراة.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن سبب عدم السماح بالحضور الجماهيري يعود لأنظمة البلد المستضيف والبروتوكولات الطبية المطبقة هناك للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

الاتحاد الآسيوي يصدم “النصر”

اخبار رياضية
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