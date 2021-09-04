الاتفاق يوقع عقدان احترافيان مع الغامدي والعيسى

وقعت إدارة نادي الاتفاق عقداً احترافياً مع لاعبي فئة الشباب لكرة القدم اللاعب فارس الغامدي ( محور ) لمدة سنتين مع أفضلية التجديد لسنة، وكذلك اللاعب ميثم العيسى ( مدافع ) لمدة ثلاث سنوات مع أفضلية التجديد لسنتين وفقا للتوصيات التي قدمتها اللجنة الفنية للفئات السنية بالنادي، برئاسة فيصل البدين.
وجرت مراسم التوقيع مع اللاعبين في قاعة المؤتمرات بالنادي بحضور عضو مجلس الإدارة ومسؤول الاحتراف والرخصة الآسيوية بالنادي محمد الدعلان الذي بارك للنجمين هذا التوقيع وتمنى لهما التوفيق في مواصلة مسيرتهما المقبلة مع النادي، وحثهما على البذل والعطاء لخدمة الفريق، مؤكدا أن إدارة النادي لن تترد في الحفاظ على اللاعبين المتميزين وتوقيع العقود التي تخدم أهداف واستراتيجية النادي. وفق “أخبار 24”.
فيما عبر اللاعبان عن سعادتهما الكبيرة بالثقة التي منحت لهما من إدارة نادي الاتفاق ومن اللجنة الفنية وتوقيعهما للعقود الاحترافية؛ ووعدا بأن يكونا عند حسن الظن وأن يقدما المستويات التي ترضي وتسعد عشاق وجماهير النادي.