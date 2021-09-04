نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “النصر” يعتمد 5 لاعبين من مواليد 2001
04/09/2021   3:50 م

“النصر” يعتمد 5 لاعبين من مواليد 2001

+ = -
950

أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي النصر، قد اعتمد خمسة لاعبين من مواليد 2001؛ للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 19 عامًا، مستفيدًا من قرار أصدره اتحاد الكرة.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن مجلس إدارة النصر كان قد تفاوض مع المدير الفني البرازيلي للفريق الأول، مانو مينيز ومدرب فريق تحت 19 عامًا، الكرواتي إيفو ميليتش بناديه قبل اعتماد اللاعبين الخمسة وهم: حارس المرمى، رائد أزيبي، الظهير الأيسر ماجد قشيش ولاعبو خط الوسط خليل عبسي، سلطان العنزي وفواز المطيري.

وكان اتحاد القدم قد سمح لكل نادِ في دوري تحت 19 عامًا بالاحتفاظ بخمسة لاعبين من مواليد 2001.

“النصر” يعتمد 5 لاعبين من مواليد 2001

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172441.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.