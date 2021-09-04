“النصر” يعتمد 5 لاعبين من مواليد 2001

أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي النصر، قد اعتمد خمسة لاعبين من مواليد 2001؛ للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 19 عامًا، مستفيدًا من قرار أصدره اتحاد الكرة.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن مجلس إدارة النصر كان قد تفاوض مع المدير الفني البرازيلي للفريق الأول، مانو مينيز ومدرب فريق تحت 19 عامًا، الكرواتي إيفو ميليتش بناديه قبل اعتماد اللاعبين الخمسة وهم: حارس المرمى، رائد أزيبي، الظهير الأيسر ماجد قشيش ولاعبو خط الوسط خليل عبسي، سلطان العنزي وفواز المطيري.
وكان اتحاد القدم قد سمح لكل نادِ في دوري تحت 19 عامًا بالاحتفاظ بخمسة لاعبين من مواليد 2001.