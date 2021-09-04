الاتحاد العُماني لكرة القدم يصدر بيانًا بخصوص تذاكر مباراته أمام الأخضر

أصدر الاتحاد الُعماني لكرة القدم بيانًا مشتركًا مع شركة “تم دن”بخصوص تذاكر مباراة منتخبه المقبلة أمام المنتخب الوطني ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.
وأشار الاتحاد الُعماني لكرة القدم، إلى أنه بالتنويه إلى ما يُثار في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وجود عمليات بيع بعض تذاكر مباراة منتخب بلاده ونظيره السعودي من خارج الموقع الرسمي المعتمد لشراء تذاكر المباراة فإن الاتحاد العماني وشركة تم دن يؤكدان أن شراء التذاكر يتم حصريًا من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك دون سواه وأنهما لا يتحملان أي مسؤولية تجاه الغير في حال توجه البعض إلى شراء تذاكر من خارج الأطر القانونية والتي قد لا تكون مطابقة للمواصفات.
وأتم الاتحاد العُماني لكرة القدم، بيانه بالتشديد على أن المختصين سيقومون بالتثبت في بيانات صاحب التذكرة المخزنة على الرمز الشريطي بالتذكرة عند بوابات الدخول للملعب:”نود الإشارة إلى أن بيع التذاكر للغير بعد شرائها من الموقع بغرض تحقيق أرباح مالية يعتبر مخالفة قانونية يتحمل تبعاتها القانونية والجزائية كل من سيثبت ارتكابه لهذا السلوك المخالف للقانون”.
وفق “أخبار 24”.