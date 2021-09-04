وكيل الصحة: عدم حصول البالغين على لقاح “كورونا” يعرض الأطفال للخطر.. وهذا ما حدث بأمريكا

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، أن عدم حصول الأشخاص البالغين على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” يعرض الأطفال لخطر الإصابة.
وأوضح عسيري أنه في الولايات المتحدة زاد معدل دخول الأطفال للمستشفيات بعد إصابتهم بالفيروس بشكل كبير الشهر الماضي خاصة الفئة من 4 سنوات فما دون، لافتًا إلى أن تزايد الإصابات ليس لأن “دلتا” أكثر خطورة؛ بل لأن الاطفال غير محميين.
وشدد على ضرورة تطعيم الأطفال ضد فيروس “كورونا”، وذلك للوصول إلى المناعة المجتمعية وقطع سلسلة العدوى، إذ إنهم قد يساهمون في نقل عدوى الفيروس التاجي، ولكن بصورة أقل من البالغين. وفق “أخبار 24”.