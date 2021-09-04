نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وكيل الصحة: عدم حصول البالغين على لقاح “كورونا” يعرض الأطفال للخطر.. وهذا ما حدث بأمريكا
04/09/2021   3:55 م

وكيل الصحة: عدم حصول البالغين على لقاح “كورونا” يعرض الأطفال للخطر.. وهذا ما حدث بأمريكا

+ = -
950

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية، ‏الدكتور عبد الله عسيري، أن عدم حصول الأشخاص البالغين على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” يعرض ‏الأطفال لخطر الإصابة.‏

وأوضح عسيري أنه في الولايات المتحدة زاد معدل دخول الأطفال ‏للمستشفيات بعد إصابتهم بالفيروس بشكل كبير الشهر الماضي خاصة الفئة من 4 سنوات فما دون، لافتًا إلى أن تزايد الإصابات ليس ‏لأن “دلتا” أكثر خطورة؛ بل لأن الاطفال غير محميين.‏

وشدد على ضرورة تطعيم الأطفال ضد فيروس “كورونا”، وذلك للوصول إلى المناعة ‏المجتمعية وقطع سلسلة العدوى‎، ‎إذ إنهم قد يساهمون في نقل عدوى الفيروس التاجي، ‏ولكن بصورة أقل من البالغين. وفق “أخبار 24”.

وكيل الصحة: عدم حصول البالغين على لقاح “كورونا” يعرض الأطفال للخطر.. وهذا ما حدث بأمريكا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172475.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.