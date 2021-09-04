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أخبار محلية > بعد خضوعه لعملية جراحية.. تركي آل الشيخ يُطمئن متابعيه على حالته الصحية
04/09/2021   3:54 م

بعد خضوعه لعملية جراحية.. تركي آل الشيخ يُطمئن متابعيه على حالته الصحية

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طمأن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، متابعيه عن حالته الصحية، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وقال آل الشيخ، إنه بخير وبصحة جيدة، موجهاً شكره وتقديره لكل من سأل واستفسر عن حالته الصحية.

وكان المشرف على الفعاليات الفنية في هيئة الترفيه، عبدالله مخارش، قد أوضح أن “آل الشيخ” أجرى عملية جراحية صعبة لإنهاء معاناة مرضية، حيث كان يعاني من نزيف منذ 3 شهور. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن العملية الجراحية نجحت وزال الخطر وجرى نقل “آل الشيخ” إلى العناية المركزة، مبيناً أن تأخره في إجراء العملية ضاعف من صعوبتها.

بعد خضوعه لعملية جراحية.. تركي آل الشيخ يُطمئن متابعيه على حالته الصحية

أخبار محلية
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