شاهد.. كيف استقبلت كلية الملك عبدالعزيز الحربية الطلبة المستجدين

استقبلت كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض، الطلبة المستجدين من الدورة (82) للعام الحالي 1443هـ، وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية.
ووثق مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع اللحظات الأولى لالتحاق الطلبة الجدد بالكلية استعدادًا لبدء الدراسة والتدريب.
وأظهر المقطع تجميع الطلبة بزيهم الأزرق الموحد، في ساحة انتظار خاصة، حاملين حقائبهم الشخصية، حيث جرى توزيعهم على حافلات أقلتهم إلى مبنى الكلية. وفق “أخبار 24”.
واستقبلتهم الكلية في ساحة العروض العسكرية بعد التأكد من التزامهم بكافة الإجراءات، كما جرى تفتيش محتويات حقائبهم للتأكد من إحضارهم المتعلقات الشخصية المطلوبة.
#فيديو_الدفاع
كلية الملك عبدالعزيز الحربية تستقبل الطلبة المستجدين من الدورة (82) للعام الحالي (1443هـ). pic.twitter.com/wVqml4wm0a
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 4, 2021