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أخبار محلية > شاهد.. كيف استقبلت كلية الملك عبدالعزيز الحربية الطلبة المستجدين
04/09/2021   9:57 م

شاهد.. كيف استقبلت كلية الملك عبدالعزيز الحربية الطلبة المستجدين

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استقبلت كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض، الطلبة المستجدين من الدورة ‏‏(82) للعام الحالي 1443هـ‎، وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية.‎

ووثق مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع اللحظات الأولى لالتحاق الطلبة ‏الجدد بالكلية استعدادًا لبدء الدراسة والتدريب.

وأظهر المقطع تجميع الطلبة بزيهم الأزرق الموحد، في ساحة ‏انتظار خاصة، حاملين حقائبهم الشخصية، حيث جرى توزيعهم على ‏حافلات أقلتهم إلى مبنى الكلية.‏ وفق “أخبار 24”.

واستقبلتهم الكلية في ساحة العروض العسكرية بعد التأكد من ‏التزامهم بكافة الإجراءات، كما جرى تفتيش محتويات حقائبهم للتأكد من إحضارهم المتعلقات الشخصية المطلوبة.‏

شاهد.. كيف استقبلت كلية الملك عبدالعزيز الحربية الطلبة المستجدين

أخبار محلية
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