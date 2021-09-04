استعرض استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، الدكتور عوض العمري، بعض المعلومات عن متحور “مو” الجديد.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، أن خصائص “مو” لا تزال غير معروفة، وهو ما يستدعي ملاحظته بشكل دقيق، وإن كانت لا توجد أي إشارات تدعو للقلق حتى الآن بشأن المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، خاصة أنها ليست أشد خطورة من المتحورات السابقة.
وفيما يتعلق بالأدوية المكافحة لكورونا، أكد العمري أن “الباريسيتينيب”، وهو دواء يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي حقق نتائج جيدة على مستوى علاج الإصابة بكورونا، وبالأخص في الحالات المتوسطة والشديدة. وفق “أخبار 24”.
وبسؤاله عن بعض الأضرار التي قد تنتج عن ارتداء الكمامات بصورة مستمرة، قال العمري إن ارتداء الكمامة الطبية يجب أن يكون لمرة واحدة فقط بحد أقصى 3 ساعات، كما يجب أن يعتمد المرء على أكثر من كمامة قماشية لتجنب الاعتماد على واحدة فقط.
أ.د.عوض العُمري: المتحور الجديد “مو” خصائصه غير معروفة ولا توجد أي إشارات تدعو إلى القلق وليست أشد خطورة من المتحورات التي قبلها@awadoooof #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/MyCUjJuS6C
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 4, 2021