وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم السبت، إلى العراق في زيارة رسمية للبلاد، التقى خلالها عددًا من المسؤولين.
وكان في استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية، على رأسهم وزير الداخلية الفريق أول الركن عثمان الغانمي.
والتقى وزير الداخلية خلال زيارته رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث بحث الجانبان التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره في مختلف المجالات الأمنية، وبالأخص مكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين، فضلًا عن تبادل الخبرات الأمنية.
وفق “أخبار 24”.