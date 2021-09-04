2 مليون طلب ترخيص جديد لتصنيعها بأمريكا.. وكيل “الصحة”: السجائر الإلكترونية على المحك

قال وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري إن يوم 9 سبتمبر ربما يُحدّد فيه مصير السجائر الإلكترونية.
وأوضح عسيري أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ستنظر في ذلك اليوم في طلبات جديدة يتجاوز عددها 2 مليون طلب، بالترخيص لشركات أمريكية مصنعة للسجائر الإلكترونية.
وأضاف أنه في حال رُفض الترخيص لتلك الشركات بتصنيع السجائر الإلكترونية، فسيُحظر تداولها، وإن رُخّصت فستزداد التجارة المزدهرة ازدهاراً. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنه على مدار الـ 15 عامًا الماضية، كانت هناك تحذيرات حول تأثير تلك السجائر على الصحة العامة، رغم أن ملايين الأمريكيين يستخدمونها بانتظام، إلا أن تلك الأجهزة لم يتم التصريح بها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.