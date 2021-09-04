سطو وسرقة ونشل حقائب وإطلاق نار.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي قبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

استعرض الأمن العام اليوم (السبت) الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية، والتي حدثت في عدد المناطق.
وكشف عن ضبط 5 مواطنين في الرياض تورطوا في 9 قضايا، تمثلت في نشل حقائب النساء في الأماكن العامة، وسلب العمالة، وكسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات، إضافة إلى مواطنين آخرين ارتكبا أيضاً عدة جرائم تمثلت في نشل حقائب اليد النسائية باستخدام دراجة نارية ومركبتين مسروقتين.
وأشار إلى القبض على مواطن في الظهران انتحل صفة موظف حكومي واستولى على نحو 164 ألف ريال من إحدى مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى مواطن آخر في حائل دخل محلا تجاريا منتحلاً كذلك صفة موظف حكومي واستولى على مبالغ مالية.
وأكد الإطاحة بـ 3 مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية في الرياض تورطوا في السطو على المنازل وسرقوا أجهزة ومركبات وتاجروا بها عبر منافذ البيع، وكذلك مواطن آخر في حائل سرق 30 ألف ريال من محل تجاري وسطا على منزل وسرقه. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى الإطاحة بمواطنين في مكة المكرمة سرقا 11 مركبة وارتكبا حوادث سلب لمقيمين، وكذلك مواطنين آخرين في الطائف تباهيا بإطلاق الأعيرة النارية، معرضين حياتهما والآخرين للخطر، وقيام آخر بتوثيق الحادثة ونشرها عبر مواقع التواصل.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/qngOcOEuG5
— الأمن العام (@security_gov) September 4, 2021