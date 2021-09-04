نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > محامٍ يوضح عقوبة متابعة الأشخاص المصنفين ضمن قوائم الإرهاب على مواقع التواصل
04/09/2021   11:43 م

محامٍ يوضح عقوبة متابعة الأشخاص المصنفين ضمن قوائم الإرهاب على مواقع التواصل

+ = -
1015

كشف المحامي ماجد قاروب عقوبة متابعة الأشخاص المصنفين ضمن قوائم التطرف والإرهاب على مواقع التواصل.

وقال، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن هذا النوع من الممارسات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 8 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات.

وأشار إلى أن نصّ العقوبة يشمل كل من أيد فكرا إرهابيا، أو جريمة إرهابية، أو كيانا إرهابيا، أو أفصح عن تعاطف معه، وحيازة أي محتوى يتضمن ترويجًا للفكر الإرهابي.

وفق “أخبار 24”.

محامٍ يوضح عقوبة متابعة الأشخاص المصنفين ضمن قوائم الإرهاب على مواقع التواصل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172541.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.