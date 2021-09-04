محامٍ يوضح عقوبة متابعة الأشخاص المصنفين ضمن قوائم الإرهاب على مواقع التواصل

كشف المحامي ماجد قاروب عقوبة متابعة الأشخاص المصنفين ضمن قوائم التطرف والإرهاب على مواقع التواصل.
وقال، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن هذا النوع من الممارسات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 8 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات.
وأشار إلى أن نصّ العقوبة يشمل كل من أيد فكرا إرهابيا، أو جريمة إرهابية، أو كيانا إرهابيا، أو أفصح عن تعاطف معه، وحيازة أي محتوى يتضمن ترويجًا للفكر الإرهابي.
فيديو | المحامي ماجد قاروب: متابعة شخصيات مصنفة ضمن قوائم التطرف والإرهاب في مواقع التواصل تعد جريمة وعقوبتها تصل إلى السجن 8 سنوات ويحق لجهة العمل متابعة حساب الموظف لديها#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/przI44roFS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 4, 2021
وفق “أخبار 24”.