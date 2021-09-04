بالفيديو.. أصبحت ابنتهم من الرضاعة.. أسرة سعودية تتكفل بمولودة عاملتهم المنزلية بعد وفاتها

تكفلت عائلة سعودية بمولودة عاملتهم المنزلية من الجنسية البنغلاديشية التي توفيت بعد أسبوع من إنجابها نتيجة مضاعفات حدثت لها بعد العملية القيصرية التي أُجريت لها.
وأوضح رب الأسرة أبو سيف، خلال حديثه لقناة “إم بي سي” اليوم (السبت)، أن والد الطفلة يعمل أيضاً لديهم، وبعد وفاة زوجته احتار في كيفية رعاية مولودته.
وأشار إلى أنه طلب من والدها أن تبقي ابنته مع أطفاله في منزله، وتكون تحت رعاية زوجته، التي أرضعتها مع مولودها وأصبحت ابنة لها من الرضاعة.
من جانبه، أكد والد الطفلة أن كفيله يرفض نهائياً أخذ أي مبلغ منه لشراء حليب أو مستلزمات لابنته، وطلب أن تكون تحت رعايته الكاملة.
“عايد الشمري” سعودي يتكفل بكفالة بنت خادمته وسائقه بعد وفاة أمها
التفاصيل مع منصور المزهم @m_almzham#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/Y8oNLqOiPc
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 4, 2021
وفق “أخبار 24”.