شهد نادي تراكتور الإيراني، حالة من الفوضى، قبل أيام من مواجهة نظيره النصر، في المباراة المقرر لها 14 من الشهر الجاري، بالدوحة ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.
وتجمهر أنصار فريق تراكتور الإيراني، أمام مقر النادي، للمطالبة بإبعاد رئيسه “جمشيد نظمي”؛ بسبب سوء النتائج مؤخرا، ودخول الفريق في دوامة من المشاكل.
وأصدر النادي بيانا اليوم السبت، أعلن فيه تعليق جميع أنشطة النادي، وجاء كالتالي: “بالنظر إلى التوترات الأخيرة حول مقر الفريق والتواجد المتكرر لأنصار النادي في الأيام الأخيرة، ووفقًا لمطالب الحاضرين، تقرر اعتبارًا من هذا التاريخ، تعليق جميع أنشطة النادي”.
وأتم البيان: “بناء على الأحداث الأخيرة التي وقعت في أكثر اللحظات حرجًا، سيكون الفريق تحت مسؤولية مجلس كرة القدم الإقليمي”.
وكشفت تقارير صحفية عن أن جمشید نظمي، تقدم باستقالته من رئاسة النادي، بعد احتجاجات الجماهير القوية أمام النادي، وقبل أيام من مواجهة الفريق الإيراني نادي النصر في ثمن نهائي دوري الأبطال.
وفق “أخبار 24”.