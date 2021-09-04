ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب عمان يوم الثلاثاء القادم على استاد مجمع السلطان قابوس، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونجح المنتخب الوطني في تحويل تأخره بهدف أمام نظيره الفيتنامي، خلال المباراة التي جمعتهما أمس (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات النهائية لكأس العالم 2022، لفوز بثلاثية.