أفادت مصادر بأن المدير الفني للمنتخب الوطني، إيرفي رينارد، يُفكر في الدفع باللاعب علي الحسن خلال مواجهة عُمان المقبلة.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الشرق الأوسط”، إلى أن رينارد يبحث عن بديل للاعب عبدالله عطيف المُصاب؛ للاستعانة به كأساسي أمام عمان.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن رينارد بالرغم من دفعه بمحمد كنو ـ الذي يُعد الخيار الأول له ـ بدلًا من عبدالله عطيف في مباراة فيتنام إلا أنه قد يلجأ للاستعانة بخدمات علي الحسن الذي يتميز بالأدوار الدفاعية بصورة أكبر على عكس كنو الذي يتميز بقدراته الهجومية.
ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب عمان يوم الثلاثاء القادم على استاد مجمع السلطان قابوس، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.