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اخبار رياضية > تدريبات خاصة لـ”أنسيلمو” استعدادا للظهور الأول مع النصر
04/09/2021   11:42 م

تدريبات خاصة لـ”أنسيلمو” استعدادا للظهور الأول مع النصر

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اختتم فريق النصر، مرانه اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة نظيره الفيصلي الودية، المقرر لها غدا الأحد، خلال فترة التوقف الدولي.

وبدأت تدريبات النصر، بتمارين لياقية منوعة، ومناورة على ثلث الملعب، وتدريبات التسديد من مسافات مختلفة، كما اكتفى البرازيلي أنسيلمو بتمارين خاصة مع مدرب اللياقة.

ونجح نادي النصر، في التعاقد رسمياً مع النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، قادماً من الوحدة، على سبيل الإعارة لمدة موسم، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية. وفق “أخبار 24”.

ويستعد النصر لخوض مباراته الهامة مع تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري.

تدريبات خاصة لـ”أنسيلمو” استعدادا للظهور الأول مع النصر

اخبار رياضية
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