حقق فريق الأهلي فوزًا على نظيره ضمك بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء السبت، في إطار استعدادات الفريقين لعودة منافسات دوري المحترفين.
ولعب الأهلي بتشكيل مكون من:
“ياسر المسيليم، ريان حامد، دانكلير، معتز هوساوي، هاني الصبياني، فيليب، نوح الموسى، باولينيو، الحسن نداو، سلمان المؤشر، محمد مجرشي”.
ويستعد الأهلي لمواجهة أمام التعاون، الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمن للمحترفين.
ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعد مرور 3 جولات من عمر مسابقة دوري المحترفين.
وفق “أخبار 24”.