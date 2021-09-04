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اخبار رياضية > بالفيديو والصور.. الهلال يهزم الكويت الكويتي وديًا بثنائية
04/09/2021   11:41 م

بالفيديو والصور.. الهلال يهزم الكويت الكويتي وديًا بثنائية

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حقق فريق الهلال فوزًا على نظيره الكويت الكويتي، مساء اليوم السبت، في لقاء ودي بنتيجة 2-0، في إطار الاستعداد لعودة منافسات دوري المحترفين.

وجاء هدفا الهلال عن طريق كل من متعب المفرج وزميله في الفريق عبدالله رديف.

ولعب الهلال المباراة الودية بتشكيل مكون من:

“عبد الله المعيوف، مد الله العليان، متعب المفرج، هيون سو، ناصر الدوسري، محمد جحفلي، مصعب الجوير، فييتو، ماتيوس بيريرا، موسى ماريغا، غوميز”. وفق “أخبار 24”.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الفيحاء صاحب المركز الأول، بعد مرور 3 جولات من عمر مسابقة دوري المحترفين.

الهلال

الهلال

الهلال

بالفيديو والصور.. الهلال يهزم الكويت الكويتي وديًا بثنائية

اخبار رياضية
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