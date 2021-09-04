“الحزم” يحرج “التعاون” قبل مواجهة الأهلي

حقق فريق نادي الحزم، الفوز على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب نادي البكيرية، في إطار استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي.
وأحرز حسن العمري هدف التعاون في الدقيقة 15، ثم رد تياقو بهدف التعادل للحزم في الدقيقة 17، فيما سجل حمد العبدان الهدف الثاني في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
ويستعد التعاون لمواجهة نظيره الأهلي، فيما يحل الحزم ضيفًا على الشباب، يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.