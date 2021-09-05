بعد أن ساءت حالتها.. نقل الطفلة ضحية الأفعى السامة بنجران إلى مستشفى متخصص عبر الإخلاء الطبي

قال والد الطفلة التي تعرّضت للدغة في قدمها اليمنى من أفعى سامة في منطقة نجران، إنها نُقلت عبر الإخلاء الطبي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالحرس الوطني لاستكمال العلاج.
وأوضح مانع آل سميطان وفقاً لـ”الوطن”، أن ابنته كان لا بد من نقلها إلى مستشفى متخصص بعد أن ساءت حالتها ووصلت لمرحلة حرجة، حيث إنها تعرضت لنزيف مستمر، وتجلطات وتخثر في الدم، وتورم أجزاء من جسدها، موجهاً الشكر لوزارة الصحة والجهات الصحية بالمنطقة.
يُشار إلى أن الطفلة منار 6 سنوات كانت تلعب مع صديقاتها أمام المنزل وعندما شاهدت والدها سبقته إلى المنزل وفتحت الباب، وتعرضت للدغة من أفعى سامة كانت تختبئ بجوار المجلس، لتنقل على إثرها للعناية المركزة.