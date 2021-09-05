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أخبار محلية > بالفيديو.. أخصائي يُحذر: الجلوس أكثر من 8 ساعات يومياً دون نشاط بدني قد يُعرّض لخطر “الوفـاة”
05/09/2021   8:26 ص

بالفيديو.. أخصائي يُحذر: الجلوس أكثر من 8 ساعات يومياً دون نشاط بدني قد يُعرّض لخطر “الوفـاة”

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حذّر أخصائي أول علاج طبيعي من الجلوس لساعات طويلة دون القيام بنشاط بدني؛ كون ذلك قد يعرّض القائم به لخطر “الوفـاة”.  

وقال الأخصائي محمد أبو الفرج، إن مخاطر الوفـاة التي تواجه مَن يجلس لأكثر من 8 ساعات يومياً دون نشاط بدني، تُشابه مخاطر الوفـاة التي تسببها السمنة والتدخين.  

ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن هناك تبعات سلبية للجلوس لساعات طويلة مثل الإصابة بالقلق والاكتئاب والسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب زيادة تكلفة الرعاية الصحية لمعالجة تلك التأثيرات. وفق “أخبار 24”.  

ونصح مَن يجلسون لساعات طويلة بممارسة نشاط بدني لا يقل عن 60 دقيقة يومياً حتى يمكن التصدي لتأثيرات الجلوس المُفرط، إلى جانب التركيز على السلوكيات الصحية مثل كثرة الحركة. 

 

بالفيديو.. أخصائي يُحذر: الجلوس أكثر من 8 ساعات يومياً دون نشاط بدني قد يُعرّض لخطر “الوفـاة”

أخبار محلية
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