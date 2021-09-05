“وزراء الداخلية العرب” والبرلمان العربي يدينان اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات، العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، والتي كان آخرها إطلاق طائرات مسيرة” مفخخة” وصاروخ باليستي، باتجاه المنطقة الشرقية ومدينة نجران.
وأصدرت الأمانة بياناً مساء أمس (السبت)، أكدت خلاله ضرورة مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية التي تعد جرائم حرب شنيعة، كما جددت مساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أراضيها ومنشآتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وأشادت بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها قوات الدفاعات الجوية بالمملكة وقوات التحالف لحماية المدنيين والتصدي للمحاولات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها هذه الميليشيات المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية. وفق “أخبار 24”.
كما دان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة بدون طيار بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بالمنطقة الشرقية ونجران وجازان، محذراً من استمرار الأعمال الإرهابية الجبانة لميليشيا الحوثي، والتي تعد “جرائم حرب”.
ودعا العسومي المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، معربًا عن تضامن البرلمان العربي مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.