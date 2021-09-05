بينها الضحك.. 3 حلول سريعة تُخفض الكوليسترول بالدم

قدم تقرير طبي حديث، ثلاثة حلول سريعة للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول بالدم.
وبيّن التقرير، أنه يجب إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة من أجل المساهمة في خفض مستويات الكوليسترول.
وتضمنت الحلول التي قدمها التقرير الذي نشرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية:
ـ الضحك
يُساهم جلب المزيد من الضحك في زيادة البروتين الدهني العالي الكثافة أي الكوليسترول الجيد، والذي يُساعد بدوره في التقاط الكوليسترول السيئ بمجرى الدم ونقله إلى الكبد حيث يمكن تكسيره. وفق “أخبار 24”.
ـ التحرك
إجراء التمارين يمكن أن يرفع “الكوليسترول الجيد” ويحسن من “الكوليسترول الضار”، بحيث كلما زاد عدد التمارين التي تتم ممارستها يومياً زادت سرعة انخفاض مستويات الكوليسترول.
ـ إضافة التوابل بالطعام
إضافة التوابل إلى الطعام وخاصة الفلفل الأسود والكزبرة والزنجبيل تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.